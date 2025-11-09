先日行われたヨーロッパリーグ・リーグフェーズ第4節ではスコットランドセルティックを3-1で撃破し、開幕から4連勝と勢いに乗るデンマークの強豪ミッティラン。今大会の優勝候補の一角と言っていいかもしれないが、そのチームで世界から注目を集めているのが21歳のギニアビサウ共和国代表FWフランクリーノ・ジューだ。セルティック戦でも1ゴールを記録し、これで今季のEL3点目。さらに国内リーグでも13戦13ゴール3アシストと、フ