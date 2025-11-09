俳優の間宮祥太朗と新木優子がダブル主演する日本テレビ「良いこと悪いこと」は８日、第５話「みんなの夢」が放送された。タイムカプセルから発掘された小学校の卒業アルバムに黒塗りの生徒が６人おり、次々と不審死を遂げている。６人は小学校時代にどの子（新木）をいじめていたメンバー。第５話では、真相を追うキング（間宮）らが、カプセルを埋めた当時の担任教師・大谷（赤間麻里子）のもとを訪れる。次に狙われる危険