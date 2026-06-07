ボートレース大村の「ミッドナイトボートレースｉｎ大村３」は７日、２日目を行った。北山康介（３６＝東京）は３Ｒ、３号艇で登場。藤丸光一の前付けを入れ、４カドからまくって攻め、２Ｍでは先行する鈴木祐美子を捉えて初白星。続く８Ｒは１号艇で登場。コンマ１０のスタートを決めるとブイ際から迫る宮脇遼太に競り勝った。これで２日目を終えて２、４、１、１着とし得点率２位までランクアップ。「ターンで押してくれて