ダイエット中だけど、今日はスイーツが食べたい気分……というときは、【セブン-イレブン】をチェックしてみて。クリームたっぷりや、もちもち食感など、さまざまな魅力を持つスイーツが勢揃いしているので、その日の気分に合う一品がきっと見つかるはず。そこで今回は、食べ逃してはもったいない「新作スイーツ」を紹介します。 ティータイムにもおすすめな上品スイーツ 「コク深