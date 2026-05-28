ドジャースのタイラー・グラスノー投手（32）が27日（日本時間28日）、自身のインスタグラムを通じて妻のメーガンさんが第1子を妊娠したことを報告した。ドジャース婦人会の公式インスタグラムでも引用され、ド軍関係者から祝福の声が上がっている。メーガンさんは、自身のインスタグラムで「Full bellies!」とふっくらとしたお腹を支える写真を添えて報告。グラスノーが引用する形で投稿した。スミスの妻、カーラー夫人は「ca