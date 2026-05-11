AnthropicやOpenAIの代表者を含む関係者がニューヨークで開催された円卓会議「Faith-AI Covenant(信仰とAIの誓約)」に参加し、様々な宗教指導者とともにAIへの倫理・道徳の組み込み方について議論したと報じられています。この会議は、過激主義や人身売買などの問題に取り組む「Interfaith Alliance for Safer Communities(より安全なコミュニティのための宗教間連盟)」が主催したもので、今後は北京、ナイロビ、アブダビでも同様