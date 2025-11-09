ºØÆ£¸µÉ§¡¦Ê¼¸Ë¸©ÃÎ»ö¤Î¹ðÈ¯Ê¸½ñÌäÂê¤òÄÉµÚ¤·¡¢2025Ç¯1·î¤ËË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿ÃÝÆâ±ÑÌÀ¸µÊ¼¸Ë¸©µÄ¤ÎÌ¾ÍÀ¤ò½ý¤Ä¤±¤¿¤È¤·¤Æ¡¢Ê¼¸Ë¸©·Ù¤Ï2025Ç¯11·î9Æü¡¢À¯¼£ÃÄÂÎ¡ÖNHK¤«¤é¹ñÌ±¤ò¼é¤ëÅÞ¡×Î©²Ö¹§»ÖÅÞ¼ó¤òÌ¾ÍÀÔÌÂ»¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤·¤¿¡£¡ÖÆ°¤­¤¬ÃÙ¤¹¤®¤ë¤È»×¤¦¡×Ê¼¸Ë¸©·ÙËÜÉôÁ°¤Ë¤Ï¡¢ÂáÊá¤Î°ìÊó¤ò¼õ¤±¡¢ÊóÆ»¿Ø¤äÇÛ¿®¼ÔÌó20¿Í¤¬½¸¤Þ¤ê¡¢Êª¡¹¤·¤¤Ê·°Ïµ¤¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£½¸¤Þ¤Ã¤¿¿Í¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡ÖÊ¼¸Ë¸©·Ù´èÄ¥¤ì¡£Î©²Ö¤ÏÆóÅÙ¤È½Ð¤Æ¤¯¤ë¤Ê¡×¤ÈÂçÀ¼¤Ç¶«¤Ö¿Í¤â¤¤¤¿