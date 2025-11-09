¡ÖÎ©²Ö¤ÏÆóÅÙ¤È½Ð¤Æ¤¯¤ë¤Ê¡×¤Î¶«¤ÓÀ¼¤â¡¡Î©²Ö¹§»ÖÍÆµ¿¼ÔÂáÊá¤ÇÊ¼¸Ë¸©·ÙËÜÉôÁ°¤ÏÊª¡¹¤·¤¤Ê·°Ïµ¤¤Ë
ºØÆ£¸µÉ§¡¦Ê¼¸Ë¸©ÃÎ»ö¤Î¹ðÈ¯Ê¸½ñÌäÂê¤òÄÉµÚ¤·¡¢2025Ç¯1·î¤ËË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿ÃÝÆâ±ÑÌÀ¸µÊ¼¸Ë¸©µÄ¤ÎÌ¾ÍÀ¤ò½ý¤Ä¤±¤¿¤È¤·¤Æ¡¢Ê¼¸Ë¸©·Ù¤Ï2025Ç¯11·î9Æü¡¢À¯¼£ÃÄÂÎ¡ÖNHK¤«¤é¹ñÌ±¤ò¼é¤ëÅÞ¡×Î©²Ö¹§»ÖÅÞ¼ó¤òÌ¾ÍÀÔÌÂ»¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤·¤¿¡£
¡ÖÆ°¤¤¬ÃÙ¤¹¤®¤ë¤È»×¤¦¡×
Ê¼¸Ë¸©·ÙËÜÉôÁ°¤Ë¤Ï¡¢ÂáÊá¤Î°ìÊó¤ò¼õ¤±¡¢ÊóÆ»¿Ø¤äÇÛ¿®¼ÔÌó20¿Í¤¬½¸¤Þ¤ê¡¢Êª¡¹¤·¤¤Ê·°Ïµ¤¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£½¸¤Þ¤Ã¤¿¿Í¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡ÖÊ¼¸Ë¸©·Ù´èÄ¥¤ì¡£Î©²Ö¤ÏÆóÅÙ¤È½Ð¤Æ¤¯¤ë¤Ê¡×¤ÈÂçÀ¼¤Ç¶«¤Ö¿Í¤â¤¤¤¿¡£
¶á¤¯¤òÄÌ¤Ã¤¿70ÂåÃËÀ¤Ï¡¢Î©²Ö»á¤ÎÂáÊá¤ò½é¤á¤ÆÃÎ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¡¢
¡ÖÁªµó¤Ø¤ÎÎ©¸õÊä¤ÏÃ±¤Ë¿Íµ¤¤ò½¸¤á¤¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¡£ÃÎ»öÁª¤«¤é1Ç¯·Ð¤Á¡¢¤Þ¤ÀÌäÂê¤¬²ò·è¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£Æ°¤¤¬ÃÙ¤¹¤®¤ë¤È»×¤¦¡×
¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¸©·Ù¤Ï¡¢Î©²ÖÍÆµ¿¼Ô¤ÎÈ¯¸À¤ò¡Ö»ö¼ÂÌµº¬¡×¤È´°Á´ÈÝÄê¤â
ÊóÆ»¤Ë¤è¤ë¤ÈÎ©²ÖÍÆµ¿¼Ô¤Ï¡¢24Ç¯12·î13Æü¡Á14Æü¡¢Î©¸õÊä¤·¤Æ¤¤¤¿ÂçºåÉÜÀôÂçÄÅ»ÔÄ¹Áª¤Î³¹Æ¬±éÀâ¤ÇÃÝÆâ»á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö·Ù»¡¤Î¼è¤êÄ´¤Ù¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÏÂ¿Ê¬´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡×¤Ê¤É¤ÈÈ¯¸À¤·¤¿¡£
ÃÝÆâ»á¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¸å¤Î25Ç¯1·î19¡Á20Æü¤Ë¤Ï¡¢X¤äYouTube¤Ë¡ÖÃÝÆâ¸µ¸©µÄ¤Ï¸©·Ù¤«¤é¤Î·ÑÂ³Åª¤ÊÇ¤°Õ¤Î¼è¤êÄ´¤Ù¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿¡×¡ÖÌÀÆüÂáÊá¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤À¤Ã¤¿¡×¤Èµõµ¶¤Î¾ðÊó¤òÅê¹Æ¤¹¤ë¤Ê¤É¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¤³¤¦¤·¤¿È¯¸À¤¬¡¢ÃÝÆâ»á¤ÎÌ¾ÍÀ¤òÔÌÂ»¤·¤¿µ¿¤¤¤¬¤¢¤ë¤È¤Î¤³¤È¤À¡£
¤Ê¤ª25Ç¯1·î20Æü¤Ë¤Ï¡¢Åö»þ¤ÎÂ¼°æµªÇ·¸©·ÙËÜÉôÄ¹¤¬ÃÝÆâ»á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢
¡ÖÈïµ¿¼Ô¤È¤·¤ÆÇ¤°Õ¤ÎÄ´¤Ù¤ò¤·¤¿¤³¤È¤â¤Ê¤¤¤·¡¢¤Þ¤·¤Æ¤äÂáÊá¤¹¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿¤ªÏÃ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Á´¤¯¤Î»ö¼ÂÌµº¬¡×
¤È¡¢Î©²ÖÍÆµ¿¼Ô¤Î¼çÄ¥¤ò´°Á´ÈÝÄê¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
ÃÝÆâ¸µ¸©µÄ¤Ï¡¢ºØÆ£¸µÉ§ÃÎ»ö¤Îµ¿ÏÇ¤ò½ä¤Ã¤Æ¡¢É´¾ò°Ñ°÷²ñ¤Î°Ñ°÷¤È¤·¤ÆÃÎ»ö¤ò¸·¤·¤¯ÄÉµÚ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£24Ç¯¤ÎÃÎ»öÁª¤Ç¤Ï¡¢Î©²ÖÍÆµ¿¼Ô¤¬¡Ö¹õËë¤ÏÃÝÆâ»á¡×¤ÈÌ¾»Ø¤·¤¹¤ë¥á¥â¤òSNS¤ËÅê¹Æ¡£ÃÝÆâ»á¤Î»öÌ³½ê¤Ë¤ÏÌµ¸ÀÅÅÏÃ¤ä¤¤¤¿¤º¤éÅÅÏÃ¤¬Áý¤¨¡¢ÈðëîÃæ½ý¤Î¥á¡¼¥ë¤Ê¤É¤¬Á÷¤é¤ì¤Æ¤¯¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£ÃÝÆâ»á¤Ï24Ç¯11·î¤ËµÄ°÷¼¿¦¤·¤¿¡£
¤½¤Î¸å¤âÃÝÆâ»á¸Ä¿Í¤Ø¤ÎÈðëîÃæ½ý¤¬Â³¤¯Ãæ¡¢25Ç¯1·î¤Ë¼«Âð¤ÇË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£25Ç¯6·î¡¢ÃÝÆâ»á¤ÎºÊ¤¬Ê¼¸Ë¸©·Ù¤Ë·º»ö¹ðÁÊ¤·¡¢¸©·Ù¤Ë¤è¤ëÁÜºº¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£
