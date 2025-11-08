現地11月８日に開催されたプレミアリーグ第11節で、高井幸大が所属するトッテナムがホームでマンチェスター・ユナイテッドと対戦した。高井がメンバー外となったトッテナムは、16分にチャンスを迎える。右サイドからのジョンソンの際どいクロスにリシャルリソンが飛び込んだが、わずかに合わなかった。その後はやや押し込まれる展開が続いたなか、31分に先制点を献上する。自陣ゴール前でボールを奪われると、ディアロのクロ