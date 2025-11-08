政府が近くまとめる総合経済対策に、高止まりするコメ価格への対応として「おこめ券」の活用を盛り込む方針を固めたことが8日分かった。自治体が使い道を決める重点支援地方交付金を拡充し、推奨事業として明確に位置付ける。