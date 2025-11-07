日本サッカー協会（JFA）は7日、11月9日（日）からイングランド遠征に臨むU-22日本代表メンバー26名を発表した。チームを率いるのは大岩剛監督。招集リストは以下の通り。GK：12．小林将天（FC東京）1．ピサノ・アレクサンドレ幸冬堀尾（名古屋グランパス）23．荒木琉偉（ガンバ大阪）DF：26．小泉佳絃（明治大）5．市原吏⾳（RB大宮アルディージャ）21．郄橋仁胡（セレッソ大阪）2．梅木怜（FC今治）24．喜多壱也（レ