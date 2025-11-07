埼玉県三郷市の市議会議員が、市役所の窓口で「犯罪者はここにいちゃいけないんだよ」と怒鳴るなどして、市職員の業務を妨害したとして書類送検されたことがわかりました。威力業務妨害の疑いで書類送検されたのは、埼玉県三郷市議会の関根和也議員（45）です。関係者によりますと、関根議員はことし7月下旬から9月下旬にかけて、三郷市役所の建設部下水道課の受付窓口などで、市職員らに対し、「犯罪者の味方をするんですか、早く