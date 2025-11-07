愛知県一宮市の消防本部は、交通事故現場に出動した救急隊が心停止した男性にＡＥＤの処置をする際、バッテリー交換などで約4分の遅れがあったと発表しました。男性はその後死亡が確認されました。 一宮市消防本部によりますと、2日午後2時半ごろ、市内の路上で軽自動車の単独事故が起き、運転していた30代の男性が意識不明の重体となりました。 通報で駆けつけた救急隊が心停止状態の男性にＡＥＤを使用しよう