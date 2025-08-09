横浜FCの本拠地で浦和と対戦J1リーグ第25節が各地で行われたなか、ニッパツ三ツ沢球技場で横浜FCと浦和レッズが対戦。後半18分ころにスタンドのサポーターに異変が起き、メディカルスタッフがスタンドまで走り、緊急対応するアクシデントが起きた。アクシデントが起こったのは後半18分、浦和MF松尾佑介の突破を横浜FCのDF伊藤槙人がファウルでストップしたところで、伊藤に2枚目のイエローカードが提示されて退場処分となった