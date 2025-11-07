「トレード・ルーマーズ」のFAランキング米移籍情報サイト「トレード・ルーマーズ」は6日（日本時間7日）、2025年オフのFAランキングを発表。村上宗隆内野手は4位という高順位にランク付けされ、移籍先の球団が予想されている。1位はカイル・タッカー外野手、2位はボー・ビシェット内野手、3位がディラン・シーズ投手で、4位に村上が入った。契約の予想は8年1億8000万ドル（275億4000万円）。同サイトの4人の記者によると、移