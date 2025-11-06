俳優の間宮祥太朗と新木優子がダブル主演する日本テレビ「良いこと悪いこと」は１日、第４話が放送された。タイムカプセルから発掘された小学校の卒業アルバムに黒塗りの生徒が６人おり、次々と不審死を遂げている。キング（間宮）ら６人は、小学校時代にどの子（新木）をいじめていたメンバー。第４話では黒塗りの１人、ちょんまげ（森優作）が、キングたちの仲間になる経緯が描かれた。キングらは、いじめの対象となる生徒