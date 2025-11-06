ギャル曽根さんが、自身のYouTubeチャンネルに『【3COINS】スリコの10月のオススメ商品をご紹介！14品爆買い！』という動画をアップ。動画では、ギャル曽根さんが【3COINS】で購入した商品を紹介する様子を公開！今回はその中から、ギャル曽根さんが子供の洗濯物用に購入したという便利な商品をピックアップ♪【関連】【3COINS】ギャル曽根“これ考えた人天才”と絶賛したキッチングッズとは？「ずっと欲しくて」ギャル曽根さんが