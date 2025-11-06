ギャル曽根、“これで楽になる”子供の上履き洗いに購入♪【3COINS】ミニ洗濯機「靴下だけとか」

ギャル曽根さんが、自身のYouTubeチャンネルに『【3COINS】スリコの10月のオススメ商品をご紹介！14品爆買い！』という動画をアップ。動画では、ギャル曽根さんが【3COINS】で購入した商品を紹介する様子を公開！今回はその中から、ギャル曽根さんが子供の洗濯物用に購入したという便利な商品をピックアップ♪

ギャル曽根さんが「子供が部活始めてさ。子供のだけの洗濯しなきゃいけなくて。上履きとか」「ちっちゃい洗濯機欲しいなと思ってたら、スリコにあった」とコメントしたのが、こちらの商品！

◼︎折りたたみミニ洗濯機

3COINS / 折りたたみミニ洗濯機 税込4,180円（公式サイトより）

ちょこっと洗いたい時に手軽に使える、折りたたみ式のミニ洗濯機です。

お子さまの食べこぼしによる汚れや、ベビー服、布マスクなど日常の“少しだけ洗いたい”シーンに大活躍！

小さなバケツほどのサイズ感なので、限られたスペースで使用することができ、折りたたむと高さが約半分ほどになるので収納場所も取らずに保管できます。

◼︎子供の靴下や上履き洗いに便利！

ギャル曽根さんは「バケツ型の。コンパクトじゃん」「軽いの！めっちゃ」とサイズ感もお気に入りの様子。

また、子供がまだ小さいため、衣類におもらしなどの汚れが付いてしまうこともあり、他の洗濯物とは分けて洗いたいと話しつつ、「いいなと思って」と購入の理由を説明。

そして「靴下だけとか」「子供の上履きとか楽になるなと思って買いました」と言い、つけ置き洗いの後にそのまま洗濯することもできるので便利だと教えてくれました♪

