ニューストップ > ライフ総合ニュース > 日本熊森協会が環境省に緊急要請、対策見直し要求「子グマを殺すのは… クマ（動物） 環境省 クレーム 時事ニュース 弁護士ドットコム 日本熊森協会が環境省に緊急要請、対策見直し要求「子グマを殺すのは問題」 2025年11月6日 19時15分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 日本熊森協会が6日に会見し、環境大臣に要望書を提出したと明らかにした 要望書ではクマの被害を巡り、捕殺一辺倒の対策には限界があるとしている 会見では、岩手県支部長が「子グマを殺すのは人道的にも問題」などと語った 記事を読む