午後１時現在の東証プライム市場の値上がり銘柄数は１２１１、値下がり銘柄数は３４９、変わらずは５１銘柄だった。業種別では３３業種中２８業種が上昇。値上がり上位に非鉄金属、水産・農林、機械、輸送用機器など。値下がりで目立つのは海運、鉄鋼、陸運など。 出所：MINKABU PRESS