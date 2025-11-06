ニッスイが後場一段高。上場来高値を更新している。６日正午、２６年３月期第２四半期累計（４～９月）の連結決算を発表。売上高は前年同期比２．８％増の４５２９億４３００万円、経常利益は同１１．２％増の２１２億１３００万円、最終利益は同１３．７％増の１４２億９６００万円となった。７～９月期で最終利益は５割近い増益となっており、業況を好感した買いが入ったようだ。９月中間期は養殖や北米水産加工で