フェニックスバイオがマドを開け戻り足を強めている。同社は広島大学発のバイオベンチャーで、医薬品開発の受託試験サービスを手掛けており、具体的には人間と同じ肝機能を持つキメラマウスを使った薬効試験受託を行っている。北米を主要拠点に海外売上比率が８割超と高く、欧米製薬会社向けでも需要開拓を進めており、２６年３月期は２ケタ増収で営業損益も１億６７００万円（前期は１億４２００万円の赤字）と黒字