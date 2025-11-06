残り3節となったJFL。上位ではHonda FCとレイラック滋賀が激しい優勝争いを繰り広げている。下位でも残留争いが白熱。最下位（16位）の飛鳥FCはやや離れているものの、その上は15位の横河武蔵野FCから11位のクリアソン新宿まで、勝点3差の中に5チームがひしめき合っている。そうしたなか、14位のY.S.C.C.横浜が4日、『Y.S.C.C.に関わるすべての皆様へ』と題したリリースを発信。クラブの代表取締役を務める吉野次郎氏が以下のよう