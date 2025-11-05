新型コロナのように新たな感染症が発生した場合に備えた訓練が、大分県日田市の医療機関で行われ、救急搬送された患者が入院する手順を確認しました。 【写真を見る】新たな感染症に備え医療機関で対応訓練救急搬送から入院までの手順確認大分 県西部保健所は、毎年医療機関で新たな感染症の発生に備えた対応訓練を実施しています。 今回は、感染症発生から6か月以上が経過した「まん延期」を想定し、初めて整形外科病院で