午後２時現在の東証プライム市場の値上がり銘柄数は３５８、値下がり銘柄数は１２０４、変わらずは４７銘柄だった。業種別では３３業種中１０業種が上昇。値上がり上位にその他製品、陸運、建設、卸売など。値下がりで目立つのは非鉄金属、情報・通信、電気機器など。 出所：MINKABU PRESS