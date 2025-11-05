日本野球機構は5日、2026年のセ・パ交流戦の日程を発表した。交流戦は5月26日（火）〜6月14日（日）までを予定。▼ 5月26日（火）〜5月28日（木）巨人−ソフトバンクヤクルト−西武DeNA−オリックス中日−楽天阪神−日本ハム広島−ロッテ▼ 5月29日（金）〜5月31日（日）日本ハム−巨人楽天−ヤクルト※6月1日（月）予備日西武−DeNAロッテ−阪神※6月1日（月）予備日オリックス−中日ソフトバンク−広島▼ 6月2日（火）〜6月4