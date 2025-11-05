長年にわたり未解決だった名古屋市西区主婦殺人事件が10月31日、急展開を迎えた。発生からおよそ26年の時を経て、被疑者が殺人罪で通常逮捕されたのだ。【画像】安福容疑者が事件後に住んでいた一戸建てでの“存在感のなさ”「30年近く空き家だと思っていた」逮捕されたのはこの日の前日、県警に出頭してきたアルバイト・安福久美子容疑者（69）。実は、被害者の高羽奈美子さん＝1999年11月13日に逝去。当時32＝の夫である高羽