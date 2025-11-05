女優の志田未来（32）が、26年1月スタートのTBS系連続ドラマ「未来のムスコ」（火曜午後10時）に主演することが4日、分かった。志田が演じるのは28歳の崖っぷちヒロイン、汐川未来。恋も仕事も夢も中途半端だった未来のもとに“未来のムスコ”と名乗る男の子が現れる。ある日突然母となり、子育てを通して誰かと生きること、支え合うことの意味を知って、自分らしく生き直していく姿を描く。志田は06年に放送された日本テレビ系「1