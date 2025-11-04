日本維新の会・藤田文武共同代表は４日、国会内で開いた会見で、公金還流疑惑を報じた「しんぶん赤旗」の記者の名刺を自身Ｘ（旧ツイッター）に投稿したことについて言及した。共産党の機関誌「しんぶん赤旗」編集局はこの日、藤田氏がＸに同紙記者の名刺を公表したことに画像の削除と記者に対する謝罪を求める申し入れを行った。しかし、藤田氏は「（赤旗記者の）名刺については携帯電話も書かれていたんですが、（Ｘで）携