秋田市は４日、同市卸町の複合レジャー施設「ラウンドワンスタジアム秋田店」１階の駐車場にクマ１頭（体長約１・３メートル）が入り込んだことを受け、市街地での発砲を認める「緊急銃猟」を行った。現場はＪＲ秋田駅から約２キロ南西で、住宅や商業施設が密集する中心部。同日午前９時４５分頃、弾が周囲の壁に跳ね返って二次被害が起きるのを防ぐため麻酔銃を使ってクマを眠らせて、電気ショックで駆除した。環境省による