佐田建設が後場終盤に上げ幅を拡大した。同社は４日、２６年３月期第２四半期累計（４～９月）の連結決算を発表。売上高は前年同期比７．３％減の１５６億７２００万円と減収ながら、営業利益は同７３．９％増の４億６３００万円と大幅増益となった。あわせて自社株消却を開示しており、好感されたようだ。民間建築の大型工事の完成が減少した半面、価格転嫁交渉が奏功し利益率が改善した。同社は１１月１２日に発行済み株