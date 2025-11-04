来季は恐怖政治が加速しそうだ。阪神・才木浩人が今オフメジャー行きに球団「NO」で…佐藤輝明の来オフ米挑戦に大きな暗雲今季、就任1年目でリーグ優勝を果たした阪神の藤川球児監督（45）。先日、野村克則一軍バッテリーコーチ（52）の二軍への配置転換に加え、金村暁一軍投手コーチ（49）の退団が発表されたが、2人の異動、退団を巡ってはある確執が囁かれている。コーチ経験のある球団OBがこう言う。「野村コーチは藤川監督