『ラストナイト・イン・ソーホー』（2021）などのトーマシン・マッケンジーと、『ベイビー・ドライバー』（2017）アンセル・エルゴートが、伝説の女優オードリー・ヘプバーンの実話をもとにした映画『Dinner With Audrey（原題）』で共演することが明らかとなった。米が報じている。 本作は、『ローマの休日』（1953）ヘプバーンと、ファッションデザイ