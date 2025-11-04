インパクト抜群のボディを武器にグラビア、さらに今年からはレースクイーンとしても活動する市原薫（28）。7月にはファースト写真集「初空」（講談社）もリリースした。芸能界で働くことをまるで考えていなかったという彼女はなぜグラビアアイドルとなったのか。さらに「数字を伸ばすことが好き」という彼女が語るSNS成功の秘訣や今後の夢を聞いた。【写真9枚】胸元のファスナーを少しゆるめて…45万超フォロワーも納得、市原薫