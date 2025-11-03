日本代表の上田綺世と渡辺剛が所属するオランダの名門フェイエノールト。絶好調の上田はゴールを量産しており、チームも開幕からリーグ無敗を続けていたが、先月26日に行われた昨季王者PSVとの大一番に2-3で敗れて、初黒星を喫した。上田はこの試合でゴールを決めることはできなかったが、セム・スタインを先発から外したロビン・ファンペルシー監督の采配を疑問視する声もあるようだ。23歳のスタインは、今シーズン加入した攻撃的