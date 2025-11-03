ベンツやレクサス、フェラーリにポルシェ。世の中の「社長」と呼ばれる人たちは、新車価格1,000万円超の高級車を所有していることも珍しくありません。ただ、彼ら・彼女らが高級車を所有する理由のひとつに「節税目的」があるようです。とはいえ、すべての車が経費にできるかというと、当然そうではないようで……。税理士法人グランサーズの共同代表で公認会計士・税理士の黒瀧泰介氏が「賢い車の買い方」と「購入する車の注意点