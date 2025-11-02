10月29日、元欅坂46で、現在はソロで活動している平手友梨奈のYouTubeチャンネルが更新され、新曲のMVが公開された。楽曲名は『失敗しないメンヘラの育て方』。かなり攻めた内容のタイトルだが、これまでの平手のイメージと楽曲の雰囲気に、違和感も浮上してきているようだ。「人気絶頂のさなか、2020年にグループを脱退した平手さん。2022年には韓国系の事務所に加入し、それまでとは打って変わってのクールで尖った印象を打ち