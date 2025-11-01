【全2回（前編／後編）の前編】10月に入ってから連日報じられている、クマによる人身被害。痛ましいことに、すでに死亡者は過去最多数を記録し、桃源郷だったはずの名湯の地でも死亡事故が発生してしまった。もはや誰にも“対岸の火事”とは呼べない、クマの驚愕（きょうがく）すべき実態に迫る。＊＊＊【写真を見る】犠牲となった笹崎勝己さんプロレスのレフェリーとして活躍した立て続けに報じられるクマのニュースの中