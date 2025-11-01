静岡県富士宮市の富士錦酒造株式会社は、「富士錦 純米稲穂酒」の2025年版を2025年10月1日より発売しています。実りの象徴である稲穂を、伝統的な「俵編み」で一本ずつ手作業でまとわせた、神事や祝い事にぴったりの純米酒です。米作りから酒造りまで一貫して行う富士錦酒造ならではの、数量限定の特別な一本です！ 富士錦酒造 純米酒「富士錦 純米稲穂酒」 元禄年間創業の老舗、富士錦酒造から、冬の代名詞ともい