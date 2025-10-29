テレビアニメ『ONE PIECE』（ワンピース）の新情報が発表された。ワンピース公式YouTubeチャンネルにて配信された番組「ONE PIECE NEWS」に、週刊少年ジャンプ元編集長で、ワンピースメディア担当編集長の中野博之氏と、東映アニメーションのアニメ『ワンピース』プロデューサーの小池隆太氏が出演し、今後の制作方針について説明された。【画像】斧を背負うルフィの姿！ゾロやナミ…『ワンピース』エルバフ編のキャラ設定画番