ニューストップ > 国内ニュース > 9歳から始まった父からの性虐待 加害者が野放しにされ続ける現実 性的虐待 家族 文春 時事ニュース 文春オンライン 9歳から始まった父からの性虐待 加害者が野放しにされ続ける現実 2025年10月28日 17時0分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 9歳から続いた父からの性虐待を告発した女性の声を、文春が伝えた 性虐待を黙認した母への心境も吐露し、「いまだに葛藤があります」と言及 父の行動から、自身の子どもも父に狙われていると思った経験も明かした 記事を読む