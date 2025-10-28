ニューストップ > 芸能ニュース > 芸能総合ニュース > 「野菜の切り方まで褒めてくれる」大谷翔平の愛妻家ぶりを証言 大谷翔平 ドジャース MLBニュース 女性自身 「野菜の切り方まで褒めてくれる」大谷翔平の愛妻家ぶりを証言 2025年10月28日 16時0分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 大谷翔平は「本当に愛妻家」だと、真美子さんの知人が「女性自身」に語った 大谷は真美子さんが調理をしていると、野菜の切り方まで褒めるという また、「自宅でも結婚指輪をつけてくれるのだとか」と明かした 記事を読む おすすめ記事 永作博美「めちゃくちゃ勉強してきたんだろうな」高市首相誕生への600字超ポストが「涙が出そう」SNSで大反響 2025年10月28日 19時10分 エヴァンゲリオン作曲家、印税が３カ月ごとに「８桁」でパリ、東京、ロンドンに合計９件の自宅所有 2025年10月28日 20時12分 『ワンピース』制作方針が変更へ！来年は総集編を放送せず 4月放送のエルバフ編は原作1話をアニメ1話で表現 2025年10月29日 6時35分 「本業をしながら自分のペースで副収入」Amazon Hubデリバリーが提案する”あなたの街での配達”という選択肢 2025年10月3日 11時55分 『ネプリーグ』ベテラン俳優・正名僕蔵が“衝撃回答”「大丈夫かな…」 山田裕貴が必死でフォロー 2025年10月29日 7時10分