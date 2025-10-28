日本代表のキャプテンである遠藤航が所属するリヴァプールは世界的人気を誇る強豪クラブだ。オランダ人のアルネ・スロット監督が就任した昨シーズンは、プレミアリーグで優勝を飾った。そのなかで、控えに固定された遠藤は、出場機会が大幅に減少したものの、”クローザー”としての役割を全うした。今シーズンのリヴァプールは開幕7連勝を飾ったが、そこから調子が急降下。2014年以来となる公式戦4連敗を含めて、最近6試合は1勝5