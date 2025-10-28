綿半ホールディングスは続落。２７日取引終了後、４～９月期連結決算を発表。売上高は６５４億６３００万円（前年同期比０．３％増）、営業利益は１４億４９００万円（同１７．４％減）だった。ホームセンターを含む小売事業で、前期の南海トラフ地震注意報による災害対策需要の反動減があった。建設事業でも前期において採算性の高いリニューアル物件が集中していた影響が出た。通期で増益を見込