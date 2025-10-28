ファインシンターが地合い悪に抗し、一時６％を超える大幅高で年初来高値更新。きょうで８連騰と破竹の勢いをみせている。トヨタ自動車を筆頭株主とする粉末冶金部品メーカーで現状は自動車向けが大部分を占めている。駆動系以外に電動関連部品で優位性を発揮しており、そのなかトヨタ向けハイブリッド車用インバーター部品のリアクトルコアが好調で収益に貢献。２６年３月期は営業利益段階で前期