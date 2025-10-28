「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の２８日午前１０時現在で、赤阪鐵工所が「買い予想数上昇」で３位となっている。 ２８日の東京市場で、赤阪鉄は２日連続のストップ高。日本経済新聞が２６日付で「日米両政府は造船能力の強化で協力するために覚書を締結する」と報じ、これをきっかけに関連銘柄が人気化。船舶用ディーゼル機関の製造販売などを手掛ける同社にも物色の矛先が向かっている