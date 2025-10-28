オークネットは上値指向が鮮明だが、２０００円近辺での上昇一服場面は仕込み場と判断したい。同社は中古車や中古スマートフォンなどのデジタル機器を中心に業者間のネットオークションを手掛ける。業績は２０年１２月期以降、トップライン・利益ともに一貫して拡大基調を続けている。足もとではスマホの取り扱いが会社側の予想を超える好調で収益を押し上げている状況にある。２５年１２月期は既に期中２度に