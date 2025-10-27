ボードルアが５日ぶりに反発した。ＳＢＩ証券が前週末２４日、ボードルアの目標株価を５２５０円から５４００円に増額修正した。投資判断は「買い」を継続する。２年目以降のエンジニアの戦力化に伴い、専門人材や高度専門人材の配属替えによる売り上げの積み上げが見込まれると指摘。懸念材料は特にみられず、短期及び中長期的な業績拡大が期待できるとしている。同証券はボードルアの２７年２月期営業利益予