マイナンバーカード（サンプル） 香川県丸亀市は27日、申請者に送るはずのマイナンバーカードを誤って別の人に郵送するミスがあったと発表しました。 市によりますと、10月20日に市民から「本人限定郵便を受け取ったら別人のマイナンバーカードが入っていた」と電話連絡がありました。市が調べたところ、郵送する際に、別人の宛名になっていることに気づかずに、そのまま送付していた