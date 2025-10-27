ワールドシリーズ第2戦米大リーグ・ドジャースの山本由伸投手は25日（日本時間26日）、敵地トロントでブルージェイズとのワールドシリーズ（WS）第2戦に先発。9回4安打無四球8奪三振、1失点の快投で完投勝利を挙げた。チームは5-1で勝利し、1勝1敗のタイに。この活躍に、かつて山本を疑問視した元MLB選手による2023年12月の投稿が、またしても掘り返されている。山本は初回いきなり無死一、三塁のピンチを迎えるも後続を3人で